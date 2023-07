Repubblica - Colloquio ADL-Lozano: niente rinnovo al ribasso, sarà pugno duro?

Quale futuro per Hirving Lozano? Nella giornata di ieri c'è stato un confronto a fine allenamento con Aurelio De Laurentiis.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Hirving Lozano? Nella giornata di ieri c'è stato un confronto a fine allenamento con Aurelio De Laurentiis. Evidentemente si è parlato anche di futuro, alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024, tra un anno. Senza un rinnovo al ribasso, che il messicano non vuole accettare, potrebbe andar via.

La situazione non è delle migliori, anzi il quotidiano La Repubblica scrive che l'ex PSV è un po' ai ferri corti con la società. Questo è quanto si legge sul quotidiano: "È un rebus il futuro del messicano, che potrebbe andare via senza rinnovo. A fine seduta un confronto con Adl. Poche le possibilità di vederlo all’opera nelle amichevoli del 20 e 24 luglio".