Repubblica - L'ultima idea di ADL: mille ospiti in crociera per la festa Scudetto

TuttoNapoli.net

II Napoli è ad un passo dalla vittoria dello scudetto e comune e società sono a lavoro da tempo per organizzare la festa scudetto in città. Emerge un retroscena su un'idea inedita da parte del presidente De Laurentiis. L'ultima ipotesi, secondo Repubblica, e il patron ne ha già parlato col sindaco Manfredi, sarebbe una festa su una nave da crociera con mille persone a bordo. Già in passato il Napoli ha organizzato eventi a bordo di una nave come la presentazione di Inler nel 2011.