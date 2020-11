RPN - Osimhen, slitta il rientro: salta l'AZ e resta in dubbio per il Crotone

Sono passate più di tre settimane dall'ultima apparizione di Victor Osimhen con la maglia del Napoli. Era inizio novembre, Bologna-Napoli, l'ultima prima della sosta. L'impegno in nazionale contro la Sierra Leone, poi, gli ha causato un infortunio alla spalla destra che l'ha reso indisponibile per Rino Gattuso nelle ultime tre uscite con Milan, Rijeka e Roma. E il conto di partite saltate potrebbe aumentare ben presto.

ALTRE DUE FUORI? - Stando a quanto riferito dai colleghi di Radio Punto Nuovo, l'attaccante nigeriano quasi certamente non sarà convocato neanche per la prossima sfida d'Europa League contro l'AZ, in programma per giovedì. E resterebbe in dubbio anche per il match successivo col Crotone nel prossimo weekend: la sua presenza è da valutare.