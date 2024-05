Sky - Conte si sente già allenatore del Napoli ed è al lavoro con Manna: manca solo l’annuncio!

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della trattativa per Antonio Conte al Napoli

Antonio Conte si sente tecnico del Napoli, ha accettato anche una cifra un po' più bassa.

Ha capito che deve ricostruire e fare i conti col bilancio in ordine, lavora già con Manna sul mercato ed ha intenzione anche di rigenerare diversi elementi. Non so però quando arriverà il tweet, se domani, sabato o lunedì. Ma manca solo l’ufficialità per Conte al Napoli”.