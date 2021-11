Sky - Il Toronto fa sul serio ed è pronto ad accontentare Insigne: c'è l'offerta! Per il rinnovo parti distanti

C'è un club che è disposto ad accontentare Lorenzo Insigne, garantendogli tutti i benefit contrattuale desiderati. E non è il Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, dalla MLS sono pronti e fare follie per il capitano azzurro. Il Toronto FC, in particolar modo, ha presentato una proposta molto ricca al giocatore, economicamente importante, al fine di convincerlo.

PALLA A LORENZO

Adesso toccherà allo stesso Insigne decidere, ovviamente insieme alla sua famiglia, visto che si tratterebbe di un trasferimento in Canada. I rappresentati del Toronto FC sono stati a Napoli un paio di settimane fa, approfondendo i contatti, ma sul numero 24 ci sarebbero anche altri club esteri più importanti.

E IL RINNOVO?

Sul fronte rinnovo la strada resta invece in salita. Il Napoli ha offerto 3,5 milioni d'ingaggio, più 1,5 di bonus difficilmente raggiungibili. Una parte fissa troppo bassa che ha messo la trattativa in stand-by, con le parti ferme nelle proprie posizioni: Insigne vuole di più, il club azzurro per ora non l'accontenta.