Sky - Infortunio Mertens, nulla di preoccupante: entità lieve, il ct l'ha sostituito solo per precauzione

Nulla di grave per Dries Mertens. Meglio scriverlo subito, in modo da non alimentare allarmismi inutili. L'attaccante azzurro è uscito al minuto 56 di Repubblica Ceca-Belgio, dopo una prestazione abbastanza deludente, a causa di un problema alla spalla sinistra. Alla clavicola, nello specifico. Il bomber storico del Napoli ha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe, già questa è un'ottima notizia. SOLO PRECAUZIONE - Ma di migliori ne dà la redazione di Sky Sport, che tranquillizza tutti i tifosi. Stando a quanto filtra dal ritiro della nazionale, il problema fisico occorso al giocatore non è preoccupante e il commissario tecnico Roberto Martinez l'avrebbe sostituito soltanto a scopo precauzionale. Ora, ovviamente, si attendono notizie ufficiali dal Belgio in tal senso.