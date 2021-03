Infortunio Mertens, CdS: dolore forte alla clavicola, ma un dettaglio fa ben sperare

Infortunio alla spalla sinistra per Dries Mertens, partito titolare nella sfida della sua Nazionale, il Belgio, in Repubblica Ceca, partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Le condizioni dell'ex PSV, uscito al minuto 56, saranno da valutare nelle prossime ore.

LE ULTIME - Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che il dolore - provocatogli da una caduta non pulita - che 'Ciro' sente è forte. La clavicola gli fa male, tuttavia Mertens è riuscito a lasciare il campo sulle sue gambe. Si attendono notizie più specifiche dal ritiro della nazionale belga.