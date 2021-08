Sky - Insigne-Napoli, l'addio è ipotesi concreta: primi contatti con l'Inter, la situazione

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è un tema molto caldo in casa Napoli. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza il prossimo anno e i discorsi per il rinnovo sono ancora interlocutori. Il suo futuro in maglia Napoli, dunque, è in bilico. Oggi c’è stato un primo incontro a Castel Di Sangro tra il suo agente Pisacane e Chiavelli, Giuntoli, ed Edoardo De Laurentiis che però non ha portato a nulla. Non era presente il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Vista la situazione si profila la concreta possibilità di un addio in questa sessione di mercato. La novità però, stando a quanto riferito da Sky Sport, riguarda l’interesse dell’Inter per Insigne. I nerazzurri pensano all’attaccante del Napoli e ci sono già i primi contatti. I nerazzurri proveranno quindi a sfruttare lo stallo nel rinnovo del contratto del capitano del Napoli. Nelle prossime ore l'Inter capirà se il trasferimento potrà prendere corpo o meno. Fondamentale sarà la volontà di Insigne.