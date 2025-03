Sky - Meret verso il rinnovo, ma il Napoli punta un altro portiere: piace Milinkovic-Savic!

Il Napoli guarda al futuro e al prossimo calciomercato, con l'obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le idee che stanno prendendo forma c'è anche il nome di Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che ha attirato l’attenzione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo ha iniziato a sondare il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione. Un eventuale arrivo del portiere serbo, però, non sarebbe necessariamente legato al rinnovo di Alex Meret, ormai prossimo alla fumata bianca. L’intesa con l’entourage dell’ex Udinese è alle battute finali e prevede un prolungamento di due anni con opzione per un’ulteriore stagione.

Qualora l’operazione Milinkovic-Savic andasse in porto, il Napoli si troverebbe così con due “numeri 1” tra i pali, una situazione che garantirebbe massima competitività e alternative di livello in porta per la prossima annata.