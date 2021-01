Sky - Mertens torna in Belgio, nuovi controlli alla caviglia dolorante

Non si è ancora chiuso il momento no di Dries Mertens. Il belga del Napoli - dopo il riacutizzarsi del problema alla caviglia - tornerà in queste ore nuovamente ad Anversa per sottoporsi a nuovi controlli alla caviglia sinistra, quella infortunata lo scorso dicembre a Milano contro l’Inter. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky sul suo sito.

L’attaccante ora tornerà nuovamente a farsi curare alla clinica Move To Cure da Lieven Maesschalck, il suo fisioterapista personale conosciuto in nazionale, per provare a recuperare definitivamente dal danno ricevuto e poter tornare in condizione quanto prima a Napoli.