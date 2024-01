Sky - Napoli in ritiro! Decisione presa da ADL: manca solo l'annuncio

Già ieri, subito dopo la sconfitta contro il Torino, la notizia era nell'aria: Napoli in ritiro per provare a ricompattarsi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Già ieri, subito dopo la sconfitta contro il Torino, la notizia era nell'aria: Napoli in ritiro per provare a ricompattarsi in uno dei periodi più complicati dell'era-De Laurentiis. E adesso, stando a quanto riferito da Sky Sport, tutti gli indizi portano a una conferma: già da stasera la squadra potrebbe andare in ritiro, sarebbe questa la volontà del presidente azzurro.

L'emittente satellitare spiega che non c'è stato ancora un annuncio ufficiale, ma le indiscrezioni raccolte presso il centro tecnico di Castel Volturno portano in questa direzione: tutti insieme fino al derby con la Salernitana. Il giorno dopo, poi, il Napoli dovrebbe partire per l'Arabia Saudita, dove disputerà la Supercoppa, e quindi di fatto il ritiro durerebbe fino a fine competizione. Per quanto riguarda la posizione di Mazzarri, invece, nessuna novità: resterà in panchina.