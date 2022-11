Sky - Niente Ndombele, Spalletti conferma Zielinski: la probabile formazione contro l'Empoli

Ultimissime novità sulle scelte di formazione di Spalletti contro l’Empoli.

Ultimissime novità sulle scelte di formazione di Spalletti contro l’Empoli. Il tecnico azzurro, come riporta Sky Sport, confermerà il classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Alex Meret. La linea difensiva vedrà il ritorno di Ostigard e Mario Rui che completeranno il pacchetto arretrato con Kim e Di Lorenzo.

La novità riguarda il centrocampo. Luciano Spalletti conferma Stanislav Lobotka in cabina di regia. L'ex Celta Vigo dovrebbe essere affiancato da Frank Zambo Anguissa e Piotr Zielinski. Nonostante il centrocampista polacco non sia al meglio, il tecnico azzurro sembrerebbe orientato a confermare il l’ex Empoli nell'undici titolare. Dovrebbe essere questa la novità più importante rispetto alla vigilia: Tanguy Ndombele, inizialmente in vantaggio per una maglia da titolare, dovrebbe accomodarsi in panchina e trovare spazio a gara in corso. Infine in attacco ci dovrebbero essere Osimhen, Politano e Raspadori.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All: Spalletti