Sky - Per il rinnovo di Insigne la trattativa sarà laboriosa: fissato l'appuntamento, i dettagli

Mai al top come quest'anno, con una stagione da 13 gol e 8 assist, Lorenzo Insigne si è consacrato come leader indiscusso del Napoli. Al centro del progetto, in campo e fuori dal campo, il capitano azzurro è destinato a rimanere nella squadra della sua città, ma la sua situazione contrattuale è da definire sicuramente entro la fine dell'anno. In scadenza a giugno 2022, per ora c'è stato solo qualche timido approccio con la società. Poi null'altro.

APPUNTAMENTO FISSATO - Innamorato della maglia, felice più che mai ora che anche la piazza sembra averlo incoronato capo del sodalizio partenopeo, la volontà di Lorenzo è quella di restare e quella della società è tenerlo. Ma adesso anche l'ambiente comincia a sentire questa questione come prioritaria. L'appuntamento è già fissato: luglio 2021, dopo l'Europeo che Insigne giocherà da protagonista con l'Italia. Il Napoli ne riconosce la leadership, ma è chiaro che migliorando questi numeri già eccellenti la trattativa, dal punto di vista economico, potrebbe farsi laboriosa. A riportarlo è Sky Sport.