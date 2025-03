Sky - Sarà un mercato extra-large: tra i nomi per l'attacco il top è Lookman, due le alternative

Il Napoli vuole un mercato extra-large. Bisognerà rinforzare ogni settore di campo, compreso l'attacco. E, stando a quanto riferito da Sky Sport, sono diversi i nomi che piacciono ad Antonio Conte e Giovanni Manna in vista della prossima stagione per il reparto offensivo, tra cui anche Ademola Lookman. Lo si apprende dal sito di Sky Sport:

"In attacco, il vice Lukaku e altri due esterni. Lookman è il top dell’agenda di Manna, che ha sempre e pure i nomi di Zhegrova del Lille e Paixao del Feyenoord, il rimpianto di gennaio. Perché extra comunitario. Ma d’estate si potrebbe. Il Napoli in fondo vuole un mercato così", riferisce Francesco Modugno sulle prime manovre del club partenopeo in vista della prossima stagione che vedrà gli azzurri confrontarsi con la Champions.