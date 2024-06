Sky - Summit Napoli-Kvara, viaggio positivo in Germania: clima disteso e fiducia

Dopo le parole di ieri di Antonio Conte, che ha annunciato senza giri di parole la permanenza di Kvicha Kvaratskhelia, il Napoli s'è attivato per definire il lungo tormentone per il rinnovo del contratto (rinviato anche dagli stessi agenti del georgiano nei mesi scorsi) in modo da ottenere una permanenza serena e senza tensioni dopo le parole del papà e dell'agente di Kvara.

Per questo in mattinata è partito il blitz in Germania dei vertici del Napoli. Positivo il viaggio a Düsseldorf: De Laurentiis, Chiavelli e Manna hanno ribadito al procuratore e al calciatore la centralità nel progetto. Il georgiano è ben disposto e - secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport - c'è grande distensione e fiducia. Non è stato ancora chiuso nulla, ma solo un primo passo per arrivare all'accordo tra le parti.