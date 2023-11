SSC Napoli, Bianchini: "Superato Maradona, ecco perché New Era. Insegnato come si festeggia scudetto"

Intervenuto all'evento Social Football Summit, lo chief revenue officer del Napoli Tommaso Bianchini ha dichiarato

Intervenuto all'evento Social Football Summit, lo chief revenue officer del Napoli Tommaso Bianchini ha dichiarato: "Napoli ha insegnato al mondo in che modo si festeggia uno scudetto. Questa è la vera essenza del calcio.

New era? Perché siamo stati per anni figli di Maradona e ancora lo siamo ovviamente, ma lo abbiamo superato. Siamo il figlio che supera un po’ il padre e cammina da solo. Ora il nostro simbolo non è un giocatore, ma un gruppo di giocatori che hanno fatto la storia. Da Napoli verso il mondo perché, la cosa più bella, che più mi ha affascinato al fischio finale è stato il boato in tutto il mondo. Siamo arrivati sino in Antartide. Questa è la più grande soddisfazione. Coca-Cola un partner fondamentale per raccontare questo magico scudetto”.