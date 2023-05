Tmw - ADL ci riprova per Nagelsmann! Contatto diretto tra i due, si cerca accordo per clausola

Un obiettivo ambizioso, difficile, ma che Aurelio De Laurentiis sta provando a capire se sia possibile raggiungere

Un obiettivo ambizioso, difficile, ma che Aurelio De Laurentiis sta provando a capire se sia possibile raggiungere. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, è andato in scena un nuovo contatto diretto tra il numero uno del Napoli e il tecnico tedesco Julian Nagelsmann. Nelle scorse settimane c'era stato un primo contatto esplorativo per capire la situazione, i dettagli della clausola d'uscita dal Bayern Monaco (da 11,5 milioni di euro trattabili, magari scontabili con una contropartita?). Poi tutto si era fermato con ADL intenzionato ad affondare il colpo per Luis Enrique ma la proposta arrivata proprio due giorni fa sul tavolo del tecnico asturiano ha raffreddato in modo deciso la trattativa.

Secondo contatto con Nagelsmann

La lista di ADL comprende i nomi di Vincenzo Italiano della Fiorentina e Thiago Motta del Bologna, ma il numero uno del Napoli ha grandi ambizioni come avuto in passato anche con Carlo Ancelotti e con lo stesso Spalletti. I contatti per gli allenatori dei Viola e dei felsinei vanno avanti ma proprio nelle ultime ore è andato in scena un nuovo contatto diretto per Nagelsmann. Dopo l'esperienza al Bayern Monaco, è stato a lungo accostato anche al Tottenham: gli Spurs, ironia della sorte, adesso oltre allo stesso tedesco hanno proprio Luis Enrique...