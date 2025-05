I tre super colpi di mercato che ADL sta regalando a Conte

vedi letture

Tre colpi di mercato per convincere Conte a restare. Nel corso dell'incontro di ieri a Roma tra le parti, il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha fatto l'elenco delle operazioni in via di definizione per la costruzione della rosa del futuro. Tra i nomi c'è anche quello di Frattesi che è un altro giocatore molto gradito al tecnico. Ecco quanto si legge su Repubblica oggi in edicola.

"De Laurentiis non si è fatto cogliere impreparato e ha confermato all’ex ct della Nazionale di avere praticamente in pugno Kevin De Bruyne. In più il presidente ha spiegato di essere già a buon punto pure nelle contrattazioni per l’attaccante canadese Jonathan David — che sta per svincolarsi dal Lille — e per il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. Ieri sono inoltre iniziati i lavori per il rifacimento dei tre campi di allenamento del Training Center di Castel Volturno: un altro cruccio che ha avvelenato la volata tricolore".