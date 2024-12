Idea scambio di prestiti Raspadori-Danilo? Conte ha già preso la sua decisione

Una serata per mettersi in mostra per Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Il Corriere dello Sport scrive degli attaccanti azzurri, che per gennaio sono finiti al centro del calciomercato con la Juventus interessata al classe 2000 e i granata sulle tracce del Cholito. Il quotidiano chiarisce che la posizione del Napoli è quella di trattenerli.

"Contro la Lazio ci sarà spazio per tutti gli altri, in attacco riecco Simeone, che piace al Torino ma che a gennaio non si muoverà da Napoli, così come Raspadori, chiesto dalla Juve in prestito per uno scambio con Danilo ma, come il Cholito, blindato da Conte. Gol alternativi, come quelli di Ngonge, doppietta al Palermo, un vero e proprio show in Coppa Italia, il teatro dove vorrà esibirsi di nuovo in buona compagnia".