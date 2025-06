Il Bologna spara alto: 80mln per i due big cercati dal Napoli. Dentro una contropartita?

Come noto, il Napoli è da tempo sulle tracce di due big del Bologna: si tratta dell'esterno d'attacco Dan Ndoye e del difensore centrale Sam Beukema. I contatti con gli agenti dei calciatori sono stati sin da subito positivi, molto più complicato pare invece trovare un'intesa col Bologna, che continua a sparare molto alto.

Scrive stamani il Corriere dello Sport: "Restando in Italia, continuano i contatti con il Bologna per Dan Ndoye e Sam Beukema. Molto elevate, in questo momento, le richieste: 45 milioni per l’esterno svizzero e 35 per il difensore olandese. Manna lavora per limare entrambi i prezzi, ma in questo momento si sta concentrando molto su Beukema: nell’operazione potrebbe entrare Alessandro Zanoli come contropartita tecnica".