Prestito e ingaggio monstre o giovane scommessa: Gazzetta e le due strade per l'esterno

Oggi alle 08:45

Dopo il passaggio di Dan Ndoye al Nottingham Forest, il Napoli è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola, la pista più concreta porta ora in Inghilterra con il club azzurro che sta valutando due strategie: puntare su un calciatore affermato ma ancora motivato, con un ingaggio importante e un trasferimento in prestito, oppure virare su un giovane di talento da acquistare a titolo definitivo.

Tra le opzioni sul tavolo, nel caso la scelta dovesse ricadere sulla prima ipotesi, ci sono Jack Grealish del Manchester City e Raheem Sterling del Chelsea. Entrambi percepiscono stipendi molto alti (circa 15 milioni netti l’anno), motivo per cui i rispettivi club dovrebbero contribuire a coprire parte dell’ingaggio. In particolare, Grealish appare intrigato dall’idea Napoli, mentre Sterling sarebbe da recuperare sul piano fisico e mentale dopo un’annata sottotono all’Arsenal.