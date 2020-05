Il cavallo (pazzo) di ritorno: Gattuso riuscirà a metterlo in riga?

(di Arturo Minervini) - Tornare. Prima del previsto, perché il Covid-19 ha stravolto il mondo del pallone e fatto calare con largo anticipo i titoli coda sulla Ligue-1. Campionato finito, così come l’avventura al Nizza di Adam Ounas: il club francese ha annunciato che non eserciterà il diritto di riscatto. Perché 25 milioni di questi tempi sono impegno troppo grande per una scommessa, figuriamoci se il club francese avesse voglia di investire tale somma per assicurarsi in maniera definitiva il cartellino del classe ’96.

Non che abbia fatto male, ma nemmeno così bene da giustificare quel tipo di piccola follia. L’esterno al Nizza ha giocato 19 gare tra Ligue1 e Coppa Nazionale, segnando 4 reti e fornendo 4 assist. Il rammarico? Che lo stop sia arrivato proprio quando stavo iniziando a carburare dopo i problemi fisici che lo avevo condizionato in avvio di stagione. Gioventù ancora troppo viva nelle giocate e nelle incertezze di Adam, che però nelle ultime quattro gare giocate in Ligue1 prima dello stop forzato stava facendo la differenza: 2 reti e 3 assist in 317’ e sprazzi di quel talento purissimo dipanati con quella continuità vero tallone d’Achille del nazionale algerino.

“Pronto a tornare al Napoli”. L’annuncio via social è stato dello stesso Ounas, che avrà dunque una seconda possibilità. O almeno, proverà a conquistarsela negli allenamenti e avrà un giudice molto severo da convincere: Rino Gattuso. Per caratteristiche Adam potrebbe essere giocare interessante nel 4-3-3 di Ringhio, ma dovrà dimostrare di aver raggiunto quella maturità necessaria per diventare uno da entrare stabilmente nelle rotazioni del Napoli.

Cavallo (pazzo) di ritorno. Ounas, imprevedibile. Ounas, forse ingestibile. Uno girato al Nizza con la speranza di incassare 25 milioni e che ora ritorna a casa. Uno che dovrà essere rivalutato o rispedito nuovamente in giro nella speranza di trovare acquirenti più risoluti del Nizza. Chissà se Gattuso riuscirà a metterlo in riga, a tramutare un grande potenziale in una realtà solida. Chissà se l’approccio di Adam sarà meno appariscente e più sostanzioso, se l’esperienza francese avrà lasciato nella testa una percezione più ampliata delle cose ed una consapevolezza di sè rinnovata. In pratica, riuscirà Ounas a far convergere tutto il talento mostrato a sprazzi in un calciatore capace di guadare il fiume delle promesse e scoprirsi concreto e pronto per certi livelli? A Ringhio l’ardua sentenza.