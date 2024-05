Il giorno in cui tutti capimmo che arrivava Conte: si ripeteva una frase

C'è stato un giorno in cui il Napoli, senza dirlo, ha lasciato intendere che volesse puntare su un grande allenatore per il futuro

TuttoNapoli.net

C'è stato un giorno in cui il Napoli, senza dirlo, ha lasciato intendere che volesse puntare su un grande allenatore per il futuro. E l'unico disponibile in quel momento era proprio Antonio Conte: 14 novembre 2024. Ovvero quando fu annunciato Mazzarri e non Tudor.

Tutti si stupirono per l'arrivo del già ex allenatore e non del più quotato e moderno attuale tecnico della Lazio. Però si capì presto che il motivo poteva essere uno solo: Adl aveva in mente un grande allenatore per il futuro.

Mesi dopo, quella sensazione sta per diventare concreta. De Laurentiis ha sempre immaginato il futuro con Conte. Per questo dopo Garcia ha scelto di ripartire da Mazzarri e Calzona, allenatori traghettatori ai quali legarsi solo per qualche mese. Perché avrebbe riprogrammato così con calma il futuro.