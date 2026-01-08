Ultim'ora Il Napoli guarda in casa Roma, Sky: se parte Lucca, occhi su Ferguson e Dovbyk

Il Napoli monitora il mercato in casa Roma in caso di partenza di Lorenzo Lucca, seguito da Nottingham Forest e Benfica. Per sostituire l’ex attaccante dell’Udinese, gli azzurri valutano Evan Ferguson e Artem Dovbyk, rivela Sky Sport.

Il centravanti irlandese classe 2004 piace molto ad Antonio Conte e potrebbe diventare un’opzione concreta qualora i giallorossi decidessero di interrompere anticipatamente il prestito dal Brighton. Ferguson ha finora messo insieme 5 gol tra campionato ed Europa League, completando il suo bottino con 2 assist in 20 presenze complessive, e potrebbe lasciare la Capitale non appena la squadra riuscirà a completare i suoi obiettivi in attacco.