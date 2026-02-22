Conte si prepara ad accogliere un "nuovo acquisto": arriva stasera a Napoli
Il Napoli si prepara ad accogliere un rinforzo che, per tempi e modalità, somiglia a un nuovo acquisto. Kevin De Bruyne rientra oggi in città dopo quattro mesi trascorsi in Belgio, pronti a segnare l’inizio della fase di riatletizzazione. Gli azzurri e Antonio Conte hanno potuto contare sul belga solo per un mese e mezzo a inizio stagione, prima del grave infortunio che lo ha costretto all’intervento chirurgico.
L’ultima apparizione risale al 25 ottobre, quando trasformò il rigore contro l’Inter al Maradona: un gesto che gli procurò la lesione al bicipite femorale della coscia destra, operata il 29 ottobre ad Anversa. Da lì, un lungo percorso di recupero lontano dal campo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, questo è l’ultimo step prima del rientro in gruppo. Toccherà ora a Conte valutare tempi e utilizzo, con la prudenza necessaria dopo uno stop così importante. La qualità di De Bruyne resta un valore aggiunto potenziale: inserirlo al momento giusto può incidere nella fase decisiva della stagione.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
