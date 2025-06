Ultim'ora Il Napoli piomba su Suzuki! Romano: “Conte vuole alzare il livello tra i pali"

Il Napoli piomba su Zion Suzuki del Parma. A rivelarlo è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube. Il collega ha fatto chiarezza sulla situazione portieri in casa Napoli che in queste ore si fa sempre più calda ed interessante visto che il mister Antonio Conte vuole al fianco di Meret prossimo al rinnovo un portiere di livello: il Napoli vuole aumentare la competizione tra i pali prendendo un portiere che possa essere un’alternativa di livello a Meret ed in futuro anche diventare un titolare. E’ uno degli obiettivi di Conte per alzare il livello.

Si è parlato molto di Kepa, ma ad oggi non è un nome così concreto. L’idea in questo momento porta al portiere del Parma Suzuki che ha dimostrato grandi qualità, affidabilità, pure leadership ed il Napoli lo segue con attenzione. Non c’è una trattativa avanzata, ma è un nome da tenere sul tavolo perché piace a tutte le parti in casa Napoli.