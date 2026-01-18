Il Napoli vince ma non convince, CorSera: "Impreciso e sotto ritmo, a Copenaghen servirà altro"

Serviva una scossa, ed è arrivata subito. Il Napoli piega il Sassuolo al Maradona e mette fine alla serie di tre pareggi consecutivi, ritrovando una vittoria che mancava dall’inizio del 2026. Basta una zampata di Lobotka dopo sette minuti – il centrocampista non segnava da tre anni e mezzo – per riportare gli azzurri al successo e tenere la scia dell’Inter, distante sei punti. Gara di sostanza per la squadra di Conte, che controlla e concede poco, mentre il Sassuolo gioca con coraggio ma non trova la via del gol. Ma la prestazione non è di certo stata delle migliori e, in vista del match di Champions League col Copenhagen, il bicchiere non è mezzo vuoto secondo il Corriere della Sera:

"Tre punti che spezzano la striscia di pareggi (tre) e che restituiscono energia in vista della delicata sfida di Champions a Copenaghen, quasi da dentro o fuori. Servirà però ben altro tipo di carburante per resistere non soltanto al gelo della Danimarca ma anche per fare andare testa e gambe più velocemente. Il Napoli va sotto ritmo, perde tanti, troppi palloni, soprattutto nel secondo tempo, ha difficoltà ad imbastire una giocata lineare. L’affanno, stavolta, non è fare il gol ma difenderlo strenuamente".