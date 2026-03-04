Fastidi muscolari per Lobotka: le ultime sulle condizioni dello slovacco

di Arturo Minervini

Il Napoli potrebbe dover fare i conti con un’altra possibile assenza in vista della sfida di venerdì contro il Torino allo stadio Maradona. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, anche Stanislav Lobotka è finito tra gli osservati speciali dello staff medico dopo la gara di Verona.

Pronto Gilmour

Si tratterebbe di un problema non particolarmente grave, ma di un sovraccarico muscolare che mette comunque a rischio la sua presenza nel match. Il centrocampista slovacco ha avvertito il fastidio al termine della trasferta di Verona, gara nella quale è stato sostituito al 73’, lasciando il posto a Billy Gilmour. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni per capire se riuscirà a recuperare in tempo per la sfida contro i granata