Il PSG rilancia, ma Kvara non si muove: l'offerta monstre rifiutata da ADL

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra gli intoccabili indicati da Antonio Conte, non poteva essere altrimenti, c'è anche Khvicha Kvaratskhelia. Che è intoccabile sul serio, nel senso che chiunque si avvicini sarà costretto a tornarsene a casa con le pive nel sacco. Com'è destinato a fare il Paris Saint-Germain, che lo vuole, ha rilanciato, ma non basterà. Questo è quanto si apprende dal Corriere dello Sport:

"Il club azzurro, per lui, ha smaterializzato con lo schiocco delle dita un’offerta da 110 milioni di euro del Psg. Un rilancio, con ritocco. I francesi sono a caccia grossa di ragazzi volanti, in grado di aiutare a colmare il vuoto creato dall’addio di Mbappé: la linea del Napoli, però, è chiarissima, Kvara non si tocca, sarà un pilastro del progetto-Conte, e ora non resta che ravvivare la questione rinnovo".