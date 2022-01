Il rinforzo da 80 milioni per Spalletti 

Sta tornando. Ha una voglia tremenda di tornare il prima possibile, magari già lunedì nella trasferta di Bologna riassaporando le sensazioni del terreno di gioco dalla panchina. Victor Osimhen è clinicamente guarito dopo il tremendo infortunio subito il 21 novembre nella trasferta di San Siro: ad annunciarlo sono il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, e il chirurgo che l’aveva operato Gianpaolo Tartaro.

Il capocannoniere

Sebbene abbia giocato appena 14 gare in stagione, Victor Osimhen è il calciatore che ha segnato più gol nel Napoli, pur senza calciare i calci di rigore. Sono 9 le reti del nigeriano, l’ultima realizzata nella sfida al Legia Varsavia del 21 ottobre. Dietro a lui avanza Dries Mertens a quota 7, seguito da Elmas e Zielinski appaiati a quota 6.

Ultimo tra le prime quattro

In campionato il Napoli ha realizzato 37 reti, l’Inter ben 51 a guidare anche questa speciale graduatoria. Meglio degli azzurri anche il Milan (46), Atalanta (44) e la Lazio di Sarri (43). Tra le big solo la Juve ha fatto peggio, con 32 gol in Serie A.

Il rinforzo da 80 milioni

Che in casa azzurra ci sia qualche problema del gol è palese. Insigne non ha ancora segnato su azione in campionato, Politano è fermo al gol segnato all’andata alla Juve, Lozano è a quota 2 (l’ultima a Firenze il 2 ottobre scorso). Per Spalletti sarà fondamentale ritrovare il centravanti titolare, quello che con la sua prepotenza fisica può scardinare le difese avversarie per se stesso e per gli inserimenti con i compagni che nelle ultime 5 in Serie A hanno realizzato appena 3 reti. Ritrovare Osimhen, un rinforzo da 80 milioni, non potrà che avere enormi benefici per provare a risolvere questo piccolo problema.