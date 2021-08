Il sogno e il grande incubo sul mercato

Conto alla rovescia. Napoli-Venezia, che sembrava così lontana, che sembrava non arriverà mai a provare a cancellare l'ultima notte di Napoli-Verona, quella del grande incubo. Domenica sera il Napoli farà il suo esordio in campionato, ripartendo probabilmente da quella notte. Prima di tutto negli uomini in campo, perchè i calciatori sono gli stessi del clamoroso flop che ha estromesso il club dalla Champions.

In panchina ci sarà Luciano Spalletti e non Gattuso, uno Spalletti che da tempo porta avantii una sua teoria: fatemi allenare questa squadra senza cessioni importanti e ci divertiremo. Un concetto espresso a più riprese e che, con il mercato pronto a vivere gli ultimi giorni, potrebbe diventare realtà.

Il sogno di Luciano è tenere lì tutti i big, il grande incubo è ritrovarsi sull'uscio di casa qualche offerta irrinunciabile last-minute. Nel percorso di avvicinamento alla prima gara ufficiale sulla panchina azzurra, il tecnico conta i giorni che mancano al gong finale: a lui questo Napoli, seppur con qualche imperfezione, piace anche così.