Il sostituto di Demme c’era già, ma ora non può più fallire

Rivincita. È una parola che accende sempre un fuoco diverso dagli altri, perché brucia in zone del petto che solitamente generano motivazioni fortificate. Cercare rivincita non vuol dire sempre trovarla, ma avere la possibilità di provarci è già un grande affare.

Non pare essere stato un affare, fino ad oggi, l’operazione che aveva portato in maglia Napoli Stanislav Lobotka, accompagnato dal placet di Marek Hamsik e mai veramente inseritosi nel progetto di Rino Gattuso.

Viaggiando ai margini tecnici ed emotivi di quel Napoli, il centrocampista preso dal Celta per una cifra superiore ai 20 milioni si è ritrovato a curarsi le ferite da solo, finendo anche per perdere qualche riferimento sul piano fisico.

Qualche chilo di troppo, immortalato impietosamente dagli scatti divenuti virali sui social, e una voglia potente i cambiare aria, ricominciare. La storia però non si ferma a pensare, non riflette, non accompagna le prime sensazioni ma sconquassa piani e desideri.

Arriva Spalletti, che già prima di insediarsi sussurra al Napoli: io in questo ragazzo ci credo e voglio provare a recuperarlo. Voce che raggiunge anche l’orecchio di Lobotka, che si mette sotto e si presenta tirato a lucido a Dimaro con otto chili in meno ed una gran voglia di prendersela quella rivincita. L’infortunio di Demme non fa altro che aprire nuove possibilità di togliersi qualche sassolino. Sa tanto di ultima chiamata: è il momento di rispondere presente.