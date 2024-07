Rileggi live Incontro coi tifosi, Politano: "Ho parlato con Di Lorenzo, è carico! Mazzocchi: "Napoli, un sogno", Ngonge e Rrahmani sui ruoli favoriti…

20.28 - Una piccola tifosa sale sul palco per una foto ricordo con gli azzurro e termina l'incontro con i tifosi.

Differenza con la preparazione dell'anno scorso: risponde Politano: "Quest'anno stiamo lavorando molto di più".

Per Politano ripeterei il gol in sforbiciata? "Ci proverò!"

Chi vincerà lo scudetto? Ngonge: "Vorrei vincere lo scudetto". Gli altri rispondono: "Noi!".

Per Rrahmani: Preferisci giocare da centrale o braccetto? "E' lo stesso, ho giocato in entrambe le posizioni".

Per Mazzocchi: Più emozionante quando è nata tua figlia o quando ti ha chiamato il Napoli? "Due emozioni incredibili, ma quella per la nascita della mia piccola Rebecca è imparagonabile".

Per Rrahmani: Chi è il più forte con cui hai giocato insieme o contro? "Uno è Osimhen, l'altro è stato Rashford".

Per Politano: vogliamo lo scudetto! "Anche noi!".

Per Politano: Chi è più leader tra Spalletti e Conte? "Sono due grandissimi allenatori, Spalletti ha scritto la storia qui e c'è poco da dire. Conte è arrivato da poco, l'anno prossimo ti risponderò".

Per Mazzocchi: quando sei concentrato per guadagnarti il posto? "Sto cercando di dare tutto me stesso, indossare questa maglia è una cosa inimmaginabile".

Per Politano: Come ti spieghi la scorsa stagione? "Sono domande che facevamo fatica anche noi a rispondere. Dopo un anno indimenticabile non siamo mai entrati in gioco per competere ad alti livelli. Ormai è andarta così. Ora pensiamo a quest'anno e cerchiamo di tornare quelli che eravamo".

Per Mazzocchi: Credo molto in te, dici al mister di darti più spazio: "Non devo chiedergli nulla, ma convincerlo durante gli allenamenti dando tuto".

Dove ti piace più giocare, come esterno di centrocampo? "E' il mio ruolo preferito, ma nel calcio di oggi bisogna adattarsi a tuti i ruoli".

Per Politano: Perché c'è così tanta rivalità con i romanisti? "E' una storia abbastanza lunga e complessa".

Senza coppe ci sarà più concorrenza? Mazzocchi: "Dovremmo essere una famiglia, dobbiamo essere una cosa sola e lottare per lo stesso obiettivo".

Per Politano: scontento di non essere andato agli Europei: "E' normale, ormai è andata così. Lavorerò per il prossimo Mondiale".

Per Rrahmani: cosa pensi della lettera di Di Lorenzo: "E' stato un chiarimento molto bello, è il nostro capitano e lo aspettiamo".

Per Ngonge: Puoi ripetere la stagione di Verona? "Mi sono infortunato subito qui a Napolo lo scorso anno, sto lavorando per ritrovare il livello di Verona, sono sicuro che lo troverò".

Per Politano: quanto sono duri i due allenamenti al giorno con Conte? "Tantissimo!"

Uscite con la maglia sudata sempre. Risponde Rrahmani: "Non c'è dubbio, è il minimo che puoi fare per questa maglia".

Per Ngonge: dove ti trovi meglio? "A destra o a sinistra, nei due trequartisti mi trovo bene. Dove mi metterà il mister io giocherò".

Per Rrahmani: Chi è più forte tra Koulibaly e Kim? "E' difficile paragonarli perché Kalidou ha fatto tante stagione a grande livello qui".

Per Mazzocchi: Cosa hai pensato quando il Napoli ti ha comprato? "Sono scoppiato in lacrime e l'ho detto subito ai miei genitori. E' stata un'emozione incredibile".

Tu che incarni la napoletanità in campo, un consiglio alla società per creare il vivaio azzurro: "La società ha un progetto per questo e ci sta già pensando. Nessun bambino deve smettere di sognare, se si vuole si può arrivare in alto".

Per Rrahmani: Ti trovi bene nella difesa a tre? "Sì, dobbiamo automatizzare i movimenti e cercare di capire quello che vuole il mister".

Per Politano: Farai un altro coro contro la Juve? "Se è possibile sì, etivando un'altra multa possibilimente".

Sulla scelta di Di Lorenzo: "L'ho sentito, ha fatto la scelta giusta di restare, è carico! Ora è in vacanza darà il massimo quando tornerà"

Per Rrhamani: Cosa pensi di Marin? "Sono tutti giocatori forti i nuovi come ho detto prima".

Per Ngonge sulla posizione: "Posso giocare in tutti i ruoli davanti, per il momento sono a destra, vedremo dove mi metterà il mister".

Per Politano: Con Conte è cambiato l'umore della squadra? "Sicuramente siamo partiti con grande entusiasmo, quest'anno dobbiamo fare un altro tipo di campionato rispetto all'anno scorso".

Per Mazzocchi: Come è lavorare con Conte? Cosa prometti ai tifosi? "Stiamo lavorando bene, ai tifosi dico che deve esserci sempre la materia prima e tutto il resto viene da sè".

Per Ngonge: Hai vissuto Napoli e Verona, la prima di campionato con Maradona fu Verona-Napoli e vinse il Verona lo scudetto, la seconda volta alla prima fu Verona-Napoli e il Napoli vinse il terzo scudetto, quest'anno ancora Verona-Napoli: vincete! "Andremo lì per vincere".

Per Politano: Potresti fare un appello a Osimhen per restare? "Non dipende solo da noi, sappiamo la sua importanza ma dobbiamo anche accettare le scelte di un compagno. Per il momento è ancora qui e ce lo godiamo".

Per Rrahmani: Cosa pensi dei primi giorni di ritiro? All'inizio non stiamo facendo tanto gioco, facciamo più lavoro fisico. I nuovi giocatori scelt dal ds sono molto forti.

Per Rrahmani: Cosa pensi di Conte? "Non è facile allenare squadre grandi, questo parla per lui".

19.58 - Per Ngonge: In quale posizione preferisci giocare? "A destra, come sempre".

19.57 - Per Mazzocchi: Vengo dal tuo quartiere, come hai fatto ad arrivare fino a qui? "Vedevo il Napoli come un traguardo lontano, ma con tanti sacrifici ci sono arrivato e mi sono preso tante soddisfazioni,.Ti consiglio di fare tanti sacrifici e non mollare davanti alle avversità".

19.56 - Per Politamo sulla preprazioje di Conte: "Sappaimo che il ritiro sarà duro, dobbiamo dare tutto in questo inizio di stagione. Il mister è sempre carico, il lavoro è sempre quello che facecamo all'Inter, speriamo che i risultati siano gli stessi".

19.55 - Prima domanda per Rrahmani: Spaventantato dall'"Amma faticà di Conte"? "Dobbiamo partire forte e tornare dove dobbiamo tornare".

19.54 - Gli azzurri salgono sul palco.

Amici di Tuttonapoli, buona sera e benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra tifosi e calciatori nella quarta giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Alle 19.45 è previsto l'incontro classico tra tifosi i calciatori azzurri in Piazza Madonna della Pace. Politano, Mazzocchi, Rrahmani e Ngonge risponderanno alle domande dei supporters del Napoli che riempiranno il punto di ritrovo di Dimaro.