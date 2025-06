Incontro col Parma, si è parlato anche di Suzuki: la strategia per la porta

Ieri il ds Manna ha parlato con Cherubini, l’ad del Parma, innanzitutto di Yoan Bonny, ma non solo. Parallelamente, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Manna ha chiacchierato con Cherubini anche di Zion Suzuki, giapponese di nazionale ma statunitense di nascita, 22 anni (23 il 21 agosto): portiere di prospettiva, sicuramente un coraggioso, un esplosivo un po’ naif.

Un’idea a prescindere dal rinnovo di Alex Meret, due volte campione d’Italia e nuovo contratto prolungato di due anni con firma imminente. Accordo ormai ad un passo. Il Napoli infatti cerca una sorta di vice di qualità per innalzare il livello tecnico del reparto. Nei giorni scorsi al club azzurro era stato accostato anche Kepa in uscita dal Chelsea. Ora spunta Suzuki.