Ufficiale Infortuni Anguissa-Buongiorno, ecco il primo bollettino sulle loro condizioni

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 23:14 In primo piano

Frank Zambo Anguissa e Alessandro Buongiorno sono stati costretti al cambio per infortunio nel corso del secondo tempo di Napoli-Torino. Per Anguissa si è trattata di una botta al fianco, mentre per l'ex Torino ancora risentimento muscolare alla coscia destra. Questa la nota ufficiale emessa dallla SSCNapoli al termine del match vinto dagli azzurri 2-0 al Maradona.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).