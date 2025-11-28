Infortunio Gilmour, i quotidiani confermano: "Verso l’intervento, tornerà nel 2026"

Billy Gilmour potrebbe operarsi. La notizia di ieri trova conferma sui quotidiani oggi in edicola. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive a tal proposito: "Un’ipotesi concreta e possibile che il giocatore e il club stanno valutando in queste ore per risolvere il problema pubalgia. Se l’idea operazione dovesse essere confermata, come sembra, il tutto avverrebbe all’inizio della prossima settimana con rientro per Gilmour poi previsto per il mese di gennaio. In sintesi, addio 2025".

Ecco quanto scrive invece La Gazzetta dello Sport: "Gilmour ieri è stato visitato in Inghilterra ed entro lunedì, dopo aver parlato con lo staff medico del Napoli, scioglierà il proprio dubbio esistenziale per domare la pubalgia: operarsi o procedere con terapie? I due mesi che verranno - 45 giorni se dovesse andar tutto bene, 60 secondo il protocollo - saranno terribili: per una quindicina di partite non ci sarà neppure lo scozzese e a centrocampo".