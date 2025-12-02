Infortunio Gilmour, operazione riuscita: i tempi di recupero definitivi

vedi letture

Intervento riuscito e ora il recupero. Due i mesi di stop come spiegato da Conte domenica in conferenza dopo Roma-Napoli. Billy Gilmour è stato operato ieri a Londra assistito dal dottor Gennaro De Luca dello staff medico del Napoli. Intervento necessario per risolvere i problemi di pubalgia che lo avevano colpito da settimane e che lo avevano costretto a saltare le ultime cinque partite.

Billy sarà out per tutto il 2025 e per tutto il mese di gennaio. Dovrà rinunciare alla Coppa Italia, alla Supercoppa, alle prossime sfide Champions. Mentre il Mondiale è un obiettivo concreto atteso da una vita. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.