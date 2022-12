Insigne, no grazie

È bastata la visita di Lorenzo Insigne a Castel Volturno per alimentare qualche spiffero, per far correre sui social e non solo qualche riga azzardata.

Un ritorno di Insigne al Napoli: sareste favorevoli? No, assolutamente no. Per tutta una serie di motivi, che non vogliono in nessun modo nulla togliere al talento del classe ’91. Tutt’altro. È che su quella fascia il Napoli ha trovato una forza della natura come Khvicha Kvaratskhelia, uno che ha stravolto tutte le certezze che pensavamo di avere.

Ma non solo. Non si tratta solo di questo. Ciò che va preservata, più di ogni altra questione di natura tattica, è la serenità e l’armonia che regola quello spogliatoio. Andare ad alterare alcuni equilibri, rischiare di intaccare certe dinamiche sarebbe un errore che nessuno si potrebbe mai perdonare. C’è un tempo per ogni cosa. Quello di Insigne al Napoli appartiene alla categoria dei bei ricordi.