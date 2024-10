Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania! Il Prefetto: "A meno di una Fidelity Card Inter"

Il big match della dodicesima giornata di campionato tra Inter e Napoli, rispettivamente prima e seconda della classe di Serie A, si giocherà senza parte dei tifosi azzurri. Il Prefetto, infatti, ha deciso di vietare la trasferta ai residenti in Campania, a meno che questi ultimi non abbiano una Fidelity Card dell'Inter. Lo si apprende dall'edizione online de La Repubblica:

"Solo tifosi del Napoli non residenti in regione Campania nel settore ospiti del Meazza per l’attesissimo scontro diretto con l’Inter in programma a Milano il 10 novembre prossimo. Lo ha deciso il prefetto di milano Claudio Sgaraglia, "viste le determinazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive". I residenti in Campania potranno acquistare biglietti solo se titolari della Fidelity Card dell'Inter".