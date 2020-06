Intrigo Callejon: sta arrivando l'annuncio sul suo futuro

Una cosa sembra essere chiara dopo le parole di Cristiano Giuntoli nell'intervista fiume a Sky Sport di domenica scorsa: José Maria Callejon non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Ha ricevuto un'offerta convincente da parte del Napoli e non ha ancora risposto né sì né no, semplicemente ha scelto di pensarci, di riflettere, consapevole della volontà - nel caso - di tornare in Spagna qualora arrivassero offerte ovviamente concrete e meritevoli d'una profonda riflessione.

Non è l'aspetto economico il suo cruccio, certo pesa ed è un fattore, ma all'età di 33 anni, dopo sette stagioni in Italia, è forte il richiamo della patria, così come resta intenso l'amore per questa città che Callejon, in un intreccio di emozioni e paradossi, saluterebbe a fatica, trattenendo le lacrime. Il tempo stringe e anche il Napoli dovrà tutelarsi - lo sta già facendo - e per questo siamo ad un passo dall'annuncio, in un senso o nell'altro. Pochi giorni ancora e scopriremo quale sarà il colore della prossima maglietta di Callejon. Potrebbe essere ancora azzurra o sposare un bianco con righe rosse (perché c'è il Siviglia) o un bianco ancor più forte (quello del Valencia) o chissà quali altre tonalità. Una cosa è certezza: sarà sempre sudata, altrimenti non sarà quella di Callejon.