Italia, i 30 pre-convocati per l'Europeo: in 4 del Napoli! Presente Folorunsho, out Gaetano e Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano i convocati dell'Italia. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati per l'Europeo in Germania. Presenti Meret, Di Lorenzo, Folorunsho e Raspadori. Out invece Gaetano e Politano. Assenti anche Gatti e Locatelli. Di seguito l'elenco completo.

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Carnesecchi (Atalanta).

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni e Darmian (Inter), Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve).

CENTROCAMPISTI: Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Verona).

ATTACCANTI: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma)