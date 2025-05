Juve-Conte, Rai: ADL non chiederà penali per riconoscenza, Allegri ha fretta

Ciro Venerato, espero di mercato della Rai, ha parlato al Tg sport del futuro di Antonio Conte: "Tutto rientrato alla Juve. Giuntoli ha convinto Igor Tudor: il tecnico partirà per gli Usa disputando il mondiale per Club, anche se (come sembra) non sarà confermato dal club bianconero. La Juve ha scelto Antonio Conte ma bisognerà prima definire dettagli strategici e economici col tecnico salentino (e chiarire il rapporto con Guntoli)

La Juve deve aspettare. Il Napoli entro mercoledì al massimo spera di convincere ancora Conte ma sarà dura. Solo quando il divorzio sarà ufficiale Conte tratterà ufficialmente con i bianconeri, disposti a riconoscergli tre anni di contratto ma vanno definite le cifre. Antonio non farà sconti. Lo sanno anche a Torino. Aurelio de Laurentiis, se Antonio confermerà il suo addio non gli chiederà penali; sarà il suo regalo per l'ottimo lavoro svolto. Bloccato da almeno due mesi Massimiliano Allegri. Per il tecnico pronti tre anni (ingaggio da sei milioni più due di bonus) e una penale da due milioni se vorrà andare via all'inizio del terzo anno. Max ha dato priorità agli azzurri ma va di fretta. Il Milan ha già bussato alla sua porta e non può attendere all'infinito. Per questo la querelle Conte dovrà essere definita entro metà settimana.