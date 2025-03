Kiss Kiss - ADL, individuati terreni per casa Napoli: già ricevuto dossier

In questi giorni un focus di grande attualità è il destino del centro sportivo di Castel Volturno e dunque la prossima dimora del Napoli, oltre al tema stadio. Di questo e altro, ad esempio, ha parlato recentemente Conte con il sindaco Manfredi. Ci sono novità in merito.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Conte ha lanciato un messaggio riguardo le infrastrutture e il settore giovanile. De Laurentiis è stato sensibile a questo forte messaggio di Conte. La proroga della struttura di Castel Volturno scadrà tra 10 mesi e la famiglia Coppola ha chiesto a De Laurentiis di liberare la struttura. De Laurentiis ha chiesto la concessione ai Coppola e voleva acquistare l’albergo. Coppola non fa sfratti esecutivi, non vendono i terreni nè l’hotel.

De Laurentiis ha assunto nel Napoli una figura. il Dott. Versiero, che ha visionato i terreni ed ha avuto trattative con due privati per due aree che il Napoli vorrebbe acquistare, una della due è quella di La Piana. Il Dott. Versiero, che ha lavorato 9 mesi a questo dossier, ha consegnato 48 ore fa il dossier nelle mani di De Laurentiis e Chiavelli. Se il Comune dà in concessione i terreni per 90 anni il Napoli pagherebbe un fitto del terreno, se invece si andasse su La Piana bisognerebbe mettersi d’accordo col Comune di Castel Volturno. Si tratta di un’idea con un’area con tredici campi di calcio, la foresteria, un medical center ed un centro sportivo più l’investimento del settore giovanile”.