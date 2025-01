Kvara-Psg, oggi è il giorno? Può partire già stasera con volo privato

In primo piano

Oggi alle 13:03

"Dalle informazioni in nostro possesso, Kvara oggi potrebbe salutare i compagni e volare poi in serata con un aereo privato per Parigi". Ad annunciarlo a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, è stato il direttore Valter De Maggio. Le ultime sull'addio ormai prossimo del georgiano: "Se così fosse, vuol dire che il Napoli ha già pronto il post-Kvara", ha concluso il giornalista.

