Kvara tra infortunio e rinnovo, CdS annuncia: "Accordo vicino, le parti vedono la luce!"

Khvicha Kvaratskhelia tra infortunio e trattativa per il rinnovo del contratto che sembra essere finalmente avviata verso una conclusione positiva. È questo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda come il georgiano durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro, che lo terrà fuori sicuramente per la trasferta di Udine.

Il quotidiano fornisce poi le ultime notizie relative alla trattativa tra l'entourage del georgiano ed il club azzurro per rinnovare il contratto: "Il periodo non è dei migliori, insomma, ed è anche a secco di gol da cinque partite, ma ormai la trattativa con il Napoli per il rinnovo fino al 2029 è in via di definizione: le parti vedono la luce, l’accordo è vicino. E sebbene resti ancora qualcosina da limare, in linea di massima il traguardo è in vista".