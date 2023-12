Kvaratskhelia: “Giocare nel Real Madrid? Sono felice al Napoli. Per il futuro mi piacciono tanti club”

TuttoNapoli.net

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Geo Team, dove ha parlato del suo impiego nel club partenopeo e del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni sulla possibilità di cambiare squadra: "Se sogno di andare al Real Madrid? Prima di tutto posso dire che in questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Sto facendo del mio meglio per aiutare la mia squadra. Per quanto riguarda il Real Madrid, posso affermare che è stata una passione della mia infanzia.

In questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Ci te sono partite importanti davanti, è una stagione importante. Mi sento molto felice a Napoli. Per quanto riguarda il futuro, ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe giocare, ma ora mi sento molto felice qui a Napoli".