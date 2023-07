Kvaratskhelia rinnoverà, c'è già intesa: si aspetta fase serena per l'annuncio

Kvaratskhelia ha un contratto fino al 2027 partito da 1,4 milioni a stagione più bonus

Kvaratskhelia ha un contratto fino al 2027 partito da 1,4 milioni a stagione più bonus, e già da un po' è in ballo la questione del prolungamento di un anno, con incremento dello stipendio: tra base fissa e bonus dovrebbe raddoppiare o giù di lì, più o meno 3 milioni che lo porteranno a godere di un adeguamento in linea con i parametri del club. Il suo agente, Mamuka Jugeli, ha incontrato l'ultima volta De Laurentiis prima del ritorno dei quarti di Champions con il Milan, a Napoli, e i due si sono dati appuntamento all'estate. Cioè al tempo del mercato; meglio ancora se in una fase di relativa tranquillità. Lo scrive il Corriere dello Sport.