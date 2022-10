Kvaratskhelia show, quotidiani pazzi di lui: "Fuori controllo anche da stanco, non lo prendi mai!"

Ormai non è più una novità, Khvicha Kvaratskhelia è stato il migliore in campo anche contro il Bologna. Voti altissimi sui quotidiani oggi in edicola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai non è più una novità, Khvicha Kvaratskhelia è stato il migliore in campo anche contro il Bologna. Voti altissimi sui quotidiani oggi in edicola.

Voto 7.5 per La Gazzetta dello Sport

"Sette gol e sei assist in stagione, continua a essere spiazzante quando parte palla al piede, gli avversari non riescono a fermarlo. Il lusso di qualche tunnel riuscito non è una colpa".

Voto 7 per il Corriere dello Sport

"Non sai mai quello che gli giri per la testa: una finta, un’altra, converge, no, scarica, poi riattacca. Finisce per compiacersi tanto, anche troppo, ma l’assist del 3-2 è del repertorio. Pure quando è stanco è fuori controllo".

Voto 7.5 per Tuttonapoli

"Ispiratissimo in versione assist-man. Supera avversari come birilli e fa partire le azioni più importanti pennellando assist a ripetizione: per Mario Rui che prende la traversa, per Raspadori che calcia fuori, per Politano che spara alto, poi manda in gol Osimhen vedendo un corridoio che solo lui come un computer aveva già previsto. Finito? No, manda in porta anche Zielinski che prende la traversa e continua a scattare fino al fischio finale senza dare segni di stanchezza".