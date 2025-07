Nusa è il sogno dei tifosi del Napoli: sapete cosa scrivono dalla Germania?

Antonio Nusa, norvegese, 20 anni, è uno dei tanti talenti del Lipsia, un esterno rapido, tecnico, di valore, duttile e di grande prospettiva. L'Italia lo ricorda bene per il suo show in nazionale contro gli azzurri allora allenati ancora da Spalletti. I tifosi del Napoli sognano lui per l'esterno a sinistra, ma in Germania nessuno parla di un possibile interesse del Napoli o della Roma o di altri club. Non solo costa tanto e gli azzurri virano altrove le proprie attenzioni, ma a quanto pare Nusa non è neppure nella lista dei cedibili del Lipsia. Così giovane, può ancora crescere tanto e valere molto di più. Solo un'offerta choc convincerebbe il Lipsia a lasciarlo partire.

Sulle qualità tecniche e il talento, pochi dubbi. Nusa tra le linee, partendo da sinistra, fu devastante. Intesa perfetta con Haaland. Ma Nusa è anche una promessa che ancora lavora per diventare una certezza. Si tratterebbe, per il Napoli, di un prospetto molto interessante. Di sicuro, doti atletiche e fisiche sono tutte dalla sua parte. Poi l'età è un grosso vantaggio. ll club ci pensa, i tifosi come detto lo invocano sui social, Nusa resta nel mirino anche se non è la prima scelta, anzi: pista fredda per motivi economici. I principali obiettivi del Napoli giocano tutti in Premier League: da Grealish a Sterling, fino a Chiesa. Tutti in uscita dai rispettivi club.