L’incredibile rimonta Juve: da - 10 a -10 in un mese (con Allegri miglior tecnico)

La rimonta Juve sul Napoli è iniziata, quasi inesorabile per certi media, una sorta di liberazione per chi non stava più nella pelle

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimónta s. f. [der. di rimontare]. – 1. L’azione di rimontare. Nello sport, rimonta di uno svantaggio, riduzione o annullamento dello svantaggio nel corso di una gara o di un campionato. Ci aiuta, come sempre, il dizionario che ci illumina sul significato di certe parole usate a caso nei discorsi calcistici. La rimonta Juve sul Napoli è iniziata, quasi inesorabile per certi media, una sorta di liberazione per chi non stava più nella pelle e voleva avviare questo tormentone che ci dovremo sorbire fino all’anno che verrà.

Qualcosa non quadra.

Ottobre, giorno 8 per la precisione. La Juve cade a San Siro 2-0 contro il Milan, l’indomani il Napoli supera la Cremonese e si porta a +10 sui bianconeri. Uno si aspetterebbe di leggere oggi la classifica e trovare, che so, la squadra di Allegri ad un paio di punti dal Napoli, per esclamare: che rimonta!

L’impresa eccezionale di chi è?

Considerate le aspettative, di chi sarebbe l’impresa eccezionale? Di un Napoli che, incredibilmente, ha vinto anche le successive sei gare giocate dopo Cremona o di una Juve che tutti davano per grande favorita in estate? In oltre un mese di calcio il distacco è rimasto invariato, con gli azzurri che hanno pure vinto il girone di Champions tenendosi alle spalle il Liverpool mentre Allegri veniva miseramente eliminato in Champions dal Benfica. Eppure, per tutti, è iniziata la grande rimonta Juve che altro non è che un naturale ordine delle cose per i soldi spesi e l’ingaggio di quello che è stato eletto miglior tecnico di novembre dalla Serie A dopo 13 giorni di calcio. Quanta fretta per celebrare questa impresa della Juve: da -10 a -10 in un mese. Memorabile.

Commenta su Instagram